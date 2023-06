Santiago Tovar busca redimirse en Nascar

Este fin de semana se llevará a cabo la quinta fecha de NASCAR México en el Óvalo Aguascalientes, un evento muy esperado por los fanáticos del automovilismo. Uno de los pilotos que llega con altas expectativas a esta competencia es Santiago Tovar, representante del equipo #22 de Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team. Tovar busca obtener un resultado positivo que le ha sido esquivo en las últimas dos carreras, debido a circunstancias ajenas a su control, y que lo han dejado en la duodécima posición del campeonato.

En la carrera anterior, en Chihuahua, parecía que Tovar y su equipo estaban en camino de mejorar su desempeño. A pesar de una complicada sesión de clasificación y una primera parte de la carrera en la que se mantuvo competitivo, todo cambió en la segunda mitad. Durante una remontada, en la recta principal, su automóvil sufrió un fuerte impacto que lo dejó dañado y sin posibilidad de continuar. Este resultado inesperado dañó sus aspiraciones de ascender en la clasificación general.

No obstante, este fin de semana se le presenta una nueva oportunidad a Santiago Tovar en el Óvalo Aguascalientes, una pista donde ya ha saboreado la victoria en el año 2015. Ahora busca ser el quinto ganador de la temporada 2023 de NASCAR México en este circuito, que ha sido especialmente gratificante para su equipo en los últimos años. Tovar espera que este evento marque un punto de inflexión para revertir su racha de resultados negativos.

Santiago Tovar, piloto del #22, comentó: “Querétaro fue muy complicado para nosotros. Desafortunadamente, después de encontrar un buen equilibrio en el automóvil, un accidente nos dejó fuera de carrera. Seguramente íbamos a terminar nuevamente en una buena posición, pero eso ya es historia. Ahora estamos concentrados en Aguascalientes, una pista donde sé que a mi equipo Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team le va bien, habiendo obtenido victorias. Personalmente, también he logrado ganar en este óvalo. Es una pista que me motiva y a la que llegaré con determinación. El equipo me proporcionará las herramientas necesarias para luchar por los primeros lugares. Espero que este sea el punto de inflexión que hemos estado buscando, para avanzar en el campeonato y buscar la consistencia en la segunda mitad de la temporada”.

Cabe destacar que el próximo viernes 9 de junio a las 17:30 horas, en Volkswagen Rafedher Aguascalientes, se llevará a cabo un Meet and Greet con la presencia tanto de Santiago Tovar como de su compañero Rubén García Jr., ambos representantes de Canel’s. Será un encuentro emocionante para los fanáticos, quienes podrán interactuar con sus ídolos del automovilismo. Además, en el Óvalo Aguascalientes, las actividades comenzarán el sábado con dos sesiones de práctica divididas en dos grupos, seguidas por la clasificación en la tarde.

El Gran Premio de Aguascalientes, con una duración de 100 minutos o 170 vueltas, se llevará a cabo el domingo 11 a las 13:30 horas. En resumen, con el objetivo de obtener un buen resultado y mantenerse en la lucha por el campeonato, Tovar confía en que este evento marque un punto de inflexión en su temporada. Los aficionados podrán disfrutar de un emocionante fin de semana de velocidad y adrenalina en esta reconocida competencia automovilística.