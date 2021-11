Santos gana 2-1 a Tigres, pero los deja con vida

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Santos Laguna tuvo la oportunidad de encaminar al eliminatoria de cuartos de final de la liguilla ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pues apenas a los 15 minutos ya ganaba por 2-0. Sin embargo los laguneros no tuvieron la capacidad ni la vehemencia para aprovechar el resto del juego y marcar más tantos. El duelo en el TSM Corona finalizó 2-1, y Tigres tendrá en su casa la tarea ya no tan complicada de ganar por un gol para pasar a semifinales.

El primer tanto fue del chileno Diego Valdés, que de un cabezazo certero superó con facilidad la tibia marca felina, tras un gran centro del juvenil Omar Campos. Y fue al minuto 11 que Eduardo Aguirre se adelantó con el segundo, tras un par de pases en profundidad y definir solo frente a Guzmán.

Sin embargo, Santos no tuvo la profundidad para buscar un tercer gol. Poco a poco Tigres se hizo del balón, de las intenciones del juego y de las acciones ofensivas. Y aunque la visita no tuvo claridad, sí salió a flote con su calidad individual. Tras un rebote fuera del área André-pierre Gignac disparó con potencia y tiro definitivo que el arquero Acevedo no pudo detener ya al 72.

Para el duelo de vuelta, a Santos le bastará con el empate en un territorio donde Tigres nunca ganó, pero donde los empates también abundaron. Fueron 4 triunfos para los felinos y 5 igualadas en el torneo. El partido de vuelta será el próximo domingo a las 18 horas.