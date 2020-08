Santos vence 2-1 a los aguerridos Gallos

La séptima jornada de la Liga MX continuó con el choque entre Santos y Querétaro, encuentro en el que los de la Comarca Lagunera salieron triunfantes por marcador de 2-1.

Rápido en el juego, a los 13 minutos, Josecarlos Van Rakin puso adelante a los Guerrero con un tiro de larga distancia que no pudo atajar el portero, Gil Alcalá. Sin embargo, los Gallos no se quedaron con las manos abajo y arremetieron para lograr el empate a los 45 minutos por un penalti firmado por Hugo Silveira, dejando el 1-1 para ir al descanso.

Santos presionó durante las segunda parte y a los 66 corridos, Raúl Rivero remató de cabeza un centro de Kevin Ramírez para retomar la ventaja en el marcador. Los Gallos siguieron presionando por todo el campo, no obstante, sus esfuerzos fueron en vano ya que el reloj expiró con marcador de 2-1.

Para este jueves Querétaro recibe a Toluca a las 19:00 horas, mientras que el jueves Santos visitará Ciudad Juárez en punto de las 21:30 horas.