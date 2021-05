Santos vence 3-0 al Puebla y acaricia la gran final

Este jueves los Guerreros dieron un importante paso rumbo a la gran final de Liga MX. Santos Laguna dieron el golpe de autoridad y vencieron con categoría por 3-0 al Puebla en el TSM Corona, con lo que obligan al Puebla a, por lo menos, ganar con el mismo marcador sin que los laguneros hagan gol.

Si bien ambos equipos fueron al ataque y sufrieron en defensa, la diferencia fue que Santos fue efectivo frente al arco y que su portero Carlos Acevedo tuvo una gran noche para salir airosos. Y es que desde el arranque le salió a la perfección el plan a Guillermo Almada. No había pasado el primer minuto cuando Eduardo Aguirre marcó de cabeza para adelantar a los locales, tras un centro a media altura que el arquero Silva no pudo atajar pegado al poste.

Al 24, parecía que la Franja se metía al partido cuando Maximiliano Araújo empujó a las redes tras una diagonal. Sin embargo, el VAR decretó fuera de lugar y el tanto no subió al marcador. Y con ello Santos despertó para mover las redes de nuevo y no dejarse acortar la ventaja. Apenas al 26, Eduardo Aguirre se encaró de cara al arco y remató el segundo.

Al 71 Ayrton Preciado concluyó la faena. Recibió un balón botando en el área y con potencia disparo a quemarropa para el tercero de la noche. Clifford Aboagye y Santiago Ormeño tuvieron un par de oportunidades para descontar en los cartones, pero fueron erráticos frente al arco y dejaron a su equipo en ceros.

El domingo tendrá Puebla la oportunidad de una remontada histórica. Pero deberá dar un partido perfecto para golear a este sólido cuadro santista y soñar con la final, que ya se ve muy complicada.