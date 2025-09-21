Santos y San Luis se enfrentarán en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actividad de la Liga MX sigue este domingo dentro del Apertura 2025, con un cierre lleno de emociones de dos equipos parejos, que requieren las unidades para ascender en la tabla de clasificaciones.

Se trata del partido entre Santos y Atlético de San Luis, clubes que no viven su mejor momento, ambos equipos llegan con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y cinco derrotas, por lo que el resultado podría marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones de clasificación.

Los Guerreros vienen de empatar ante Atlas en Jalisco, en un partido donde mostraron mejoría ofensiva pero no lograron concretar la victoria.

Atlético de San Luis, dirigido por Guillermo Abascal, también empató en la jornada anterior frente a Tijuana. A pesar de las bajas por lesión, el equipo potosino mostró orden y resistencia, con el portero Andrés Sánchez como figura.

HORARIO PARA VER EL PARTIDO ENTRE SANTOS Y SAN LUIS

Domingo 21 de septiembre de 2025

17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila

Transmisión en vivo: ViX Premium (streaming) Caliente TV (streaming alternativo).