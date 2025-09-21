logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santos y San Luis se enfrentarán en la Liga MX

El encuentro entre Santos y San Luis promete emociones en la Liga MX

Por El Universal

Septiembre 21, 2025 12:51 p.m.
A
Santos y San Luis se enfrentarán en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actividad de la Liga MX sigue este domingo dentro del Apertura 2025, con un cierre lleno de emociones de dos equipos parejos, que requieren las unidades para ascender en la tabla de clasificaciones.

Se trata del partido entre Santos y Atlético de San Luis, clubes que no viven su mejor momento, ambos equipos llegan con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y cinco derrotas, por lo que el resultado podría marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones de clasificación.

Los Guerreros vienen de empatar ante Atlas en Jalisco, en un partido donde mostraron mejoría ofensiva pero no lograron concretar la victoria.

Atlético de San Luis, dirigido por Guillermo Abascal, también empató en la jornada anterior frente a Tijuana. A pesar de las bajas por lesión, el equipo potosino mostró orden y resistencia, con el portero Andrés Sánchez como figura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

HORARIO PARA VER EL PARTIDO ENTRE SANTOS Y SAN LUIS

Domingo 21 de septiembre de 2025

17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila

Transmisión en vivo: ViX Premium (streaming) Caliente TV (streaming alternativo).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Santos y San Luis se enfrentarán en la Liga MX
Santos y San Luis se enfrentarán en la Liga MX

Santos y San Luis se enfrentarán en la Liga MX

SLP

El Universal

El encuentro entre Santos y San Luis promete emociones en la Liga MX

Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América
Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América

Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América

SLP

El Universal

Dagoberto Espinoza, jugador clave del América, se ve obligado a dejar el campo tras sufrir una lesión que conmociona a los aficionados.

Triunfo de Estados Unidos en Mundial de Atletismo con oro en relevos 4x100
Triunfo de Estados Unidos en Mundial de Atletismo con oro en relevos 4x100

Triunfo de Estados Unidos en Mundial de Atletismo con oro en relevos 4x100

SLP

AP

Estados Unidos arrasa en relevos con Sha'Carri Richardson y Noah Lyles como figuras destacadas en el Mundial de Atletismo.

Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán tras choque de Piastri
Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán tras choque de Piastri

Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán tras choque de Piastri

SLP

AP

Desempeño complicado para McLaren en Azerbaiyán, Verstappen domina