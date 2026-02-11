Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Luego del extraordinario debut de Donovan Carrillo, patinador mexicano que, con una gran actuación en el programa corto de patinaje artístico, avanzó a la final, la delegación de México vuelve a la actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Con el orgullo y la responsabilidad de representar a millones de mexicanos, Regina Martínez y Sarah Schleper portarán la bandera nacional en las montañas italianas con el objetivo de hacer historia en sus respectivas pruebas.

Sarah Schleper competirá en esquí alpino en Cortina d´Ampezzo

La primera en competir será la experimentada y abanderada mexicana Sarah Schleper, quien, además de ser una referente del esquí alpino, participa en esta edición junto a su hijo, un hecho sin precedentes en la justa invernal.

Sarah, quien cumplirá sus séptimos Juegos Olímpicos y los terceros bajo los colores de México, buscará demostrar su capacidad ante otras 42 competidoras. Todas recorrerán las montañas del Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d´Ampezzo, dentro de la prueba Súper G.

Regina Martínez hará historia en esquí de fondo

Unas horas más tarde, llegará el turno de Regina Martínez, doctora en Estados Unidos, quien hará su debut en la máxima justa dentro de la prueba de esquí de fondo.

Martínez, quien en sus inicios tuvo que cuidar perros para comenzar a construir su sueño, se convertirá en la primera mujer mexicana en competir en esta disciplina, con el objetivo de inspirar a nuevas generaciones a sumarse a este deporte.

¿Cuándo y dónde ver los debuts de las mexicanas en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Sarah Schleper

Fecha: 12 de febrero

Hora. 4:30 AM

Transmisión: Claro Sports y Vix

Regina Martínez

Fecha: 12 de febrero

Hora. 6:00 AM

Transmisión: Claro Sports y Vix