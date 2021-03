Saraperos se une a la Copa San Luis de beisbol

El club Saraperos de Saltillo se unió al cartel de la Copa San Luis Potosí 2021, Festival de Beisbol, y enfrentará a Sultanes de Monterrey los días 23, 24 y 25 de abril, en la serie inaugural a celebrarse en el Estadio 20 de noviembre de la capital potosina, informó el Comité Organizador del evento.

Con ello, la primera edición de este 2021 de uno de los clásicos más emblemáticos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se llevará a cabo en el paraíso del Spring Training de la LMB.

La denominada "Serie del Cabrito" enfrenta a dos de los gigantes de la LMB. Por un lado, Sultanes de Monterrey, que presume 10 campeonatos del circuito, y por el otro, el conjunto de la capital coahuilense, quien consiguió un épico bicampeonato en las temporadas 2009 y 2010, con lo que suma un total de tres gallardetes.

"Estamos muy contentos con la llegada de Saltillo a la Copa SLP 2021. Con esto cerramos al 100 por ciento el calendario de juegos; agradecemos mucho a todos los equipos que estarán con nosotros, y esperemos que sea el inicio de algo muy positivo para el futuro", expresó Patricio Pérez, director del comité organizador de la Copa SLP 2021.

Con esto, el calendario de juegos de la Copa SLP 2021 quedó conformado de la siguiente manera:

COPA SAN LUIS POTOSÍ 2021, FESTIVAL DE BEISBOL

Viernes 23 de abril, 19:00 horas: Saraperos de Saltillo vs. Sultanes de Monterrey; Sábado 24 de abril, 18:00 horas: Sultanes de Monterrey vs. Saraperos de Saltilllo; Domingo 25 de abril, 17:00 horas: Saraperos de Saltillo vs. Sultanes de Monterrey; Viernes 30 de abril, 19:00 horas: Generales de Durango vs. Rieleros de Aguascalientes; Sábado 1 de mayo, 18:00 horas: Rieleros de Aguascalientes vs. Generales de Durango; Domingo 2 de mayo, 17:00 horas: Generales de Durango vs. Rieleros de Aguascalientes.

Viernes 7 de mayo, 19:00 horas: Bravos de León vs. Sultanes de Monterrey; Sábado 8 de mayo, 18:00 horas: Sultanes de Monterrey vs. Bravos de León; Domingo 9 de mayo: 17:00 horas: Bravos de León vs. Sultanes de Monterrey; Viernes 14 de mayo, 19:00 horas: Rieleros de Aguascalientes vs. Mariachis de Guadalajara; Sábado 15 de mayo, 18:00 horas: Mariachis de Guadalajara vs. Rieleros de Aguascalientes; Domingo 16 de mayo, 17:00 horas: Rieleros de Aguascalientes vs. Mariachis de Guadalajara.