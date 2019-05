SAT dará a conocer a clubes de Liga MX beneficiados con condonaciones de impuestos

Este miércoles, el Servicio de Administración Tributaria debe dar a conocer los nombres de los cuatro clubes de la Liga Mx a los que les condonaron impuestos entre 2012 y diciembre de 2018. El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, solicitó al SAT el por qué no ingresaron a las arcas más de 2 mil millones de pesos, producto de 69 créditos fiscales que se les concedieron a estas organizaciones.

Herbert Bettinger, abogado fiscalista explica que será el SAT el que deba de explicar el por qué sólo cuatro clubes fueron beneficiados, y en qué decreto se apoyaron, si es que hubo tal, para dejar de cumplir con sus obligaciones. "Esto no es un delito. Lo que podemos pensar es que entraron en un programa de condonación, y en caso de ser así, se deberá de explicar por qué sólo estos cuatro fueron beneficiados, porque a los demás clubes de la Liga MX no". El mensaje de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que "no se le perdonarán impuestos a nadie, y lo más probable es que a los que se les hayan condonado sean a las organizaciones que más poderío económico tengan".

En caso de encontrarse alguna anomalía, la ley no perseguiría a los clubes, "en todo caso, sería al funcionario. Otra opción es que estas instituciones se hayan abocado a algún decreto presidencial, hubo uno o dos el periodo del presidente (Enrique) Peña Nieto, y si es el caso, se deberá de estudiar muy bien a cuál y porqué los demás no se acogieron a él".

Esta supuesta condonación no tiene nada que ver con una deducción, "por promover el deporte, tú inviertes y de ahí hay una deducción, pero nada que ver con un no pago de obligaciones fiscales".