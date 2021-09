Saúl Álvarez es felicitado por su madre por defenderla de insultos

Pese a que el estadounidense Caleb Plant aseguró que no se metió con la madre de Saúl Álvarez durante la presentación de su combate del 6 de noviembre en Las Vegas, el boxeador mexicano sostiene que eso sí sucedió y asegura que su mamá lo felicitó por defenderla.

"Mi mamá también estaba enojada", aseguró el "Canelo", cuando fue cuestionado sobre el incidente. "Me agradeció por golpearlo, por defenderla de cualquier insulto". Horas después de lo ocurrido, Plant afirmó que no lo hizo y que jamás se metería con la madre de algún rival porque él perdió a la suya hace dos años al recibir disparos por parte de la policía.

Álvarez y Plant se enfrentarán por ser el campeón absoluto de los pesos supermdianos. El mexicano posee los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB), mientras que Plant tiene el de la Federación Internacional (FIB).