Saúl 'Canelo' Álvarez, más rico que Floyd Mayweather, según Forbes

CIUDAD DE MÉXICO.- Para sorpresa de todos, uno de los mejores amigos de Justin Bieber, el boxeador Floyd Mayweather, ya no es el deportista más rico del año e, incluso, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez quedó por encima de él, quien con orgullo porta el cuarto lugar entre los deportistas más ricos de la lista de la revista "Forbes".

Los tres primeros lugares de los deportistas mejor pagados están ocupados por futbolistas. De acuerdo con "Forbes", el primer podio le corresponde al argentino Lionel Messi con 127 millones de dólares, le sigue Cristiano Ronaldo con 109 millones de dólares y por último Neymar, con 105 millones de dólares.

Después de ellos está el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez con 94 millones de dólares y, por último, el top five lo cierra el tenista Roger Federer con la fabulosa cantidad de 93.4 millones de dólares.

Más adelante, detalla la famosa lista de los superricos están el jugador de futbol americano de los Seattle Seahawks, Russell Wilson con una ganancia de 89.5 millones de dólares; Aaron Rodgers, de los Green Bay Packers con 89.3 millones de dólares y el jugador de basquetbol de Los Angeles Lakers, LeBron James, con 89 millones de dólares.

En cuanto al dinero en efectivo hecho directamente de patrocinios, King James no está en la cima sino Roger Federer con 86 millones de dólares ganados fuera de la cancha de tenis; y el jugador más joven con 20 años en la lista es la estrella del futbol francés Kylian Mbappe con 30.6 millones de dólares.