Así se jugarán los partidos del Play-In y de Playoffs de la NBA

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Este domingo se jugaron los últimos partidos de la temporada regular en la NBA para dar paso a la mejor parte: los Playoffs. Sin embargo, primero se tienen que jugar los partidos de Play-In para definir los últimos boletos a la postemporada de la mejor liga de baloncesto en el mundo.

A continuación, te presentamos cuándo se jugarán y cuáles son los enfrentamientos.

En esta última jornada, los Lakers derrotaron al Jazz de Utah por 128-117 con una gran actuación de LeBron James, quien cerró partido con 36 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. En un duelo de potencias en el Este, los 76ers de Filadelfia superaron a los Nets de Brooklyn y los Celtics pasaron por encima de los Hawks de Atlanta. De regreso al Oeste, los Mavericks de Dallas sellaron el tremendo fracaso que fue esta temporada para ellos con una nueva derrota, esta vez frente a los Spurs de San Antonio por 117-138.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE JUGARÁ EL PLAY-IN DE LA NBA?

Este martes se disputarán los primeros partidos de la primera parte de la postemporada.

CONFERENCIA OESTE PLAY-IN

- Martes 11 de abril (a jugar en Los Ángeles)

1. Los Ángeles Lakers vs Minnesota Timberwolves (el ganador avanza a Playoffs como séptimo sembrado)

- Miércoles 12 de abril (a jugar en New Orleans)

2. New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder (el perdedor queda eliminado)

- Jueves 14 de abril

3. El perdedor del partido entre Lakers y Timberwolves vs el ganador del partido entre Pelicans y Thunders (el ganador de esta serie avanza a Playoffs como octavo sembrado)

CONFERENCIA OESTE PLAYOFFS - PRIMERA RONDA

- Denver Nuggets (1) vs (8)

- Memphis Grizzlies (2) vs (7)

- Sacramento Kings (3) vs Golden State Warriors (6)

- Phoenix Suns (4) vs Los Angeles Clippers (5)

CONFERENCIA ESTE PLAY-IN

- Martes 11 de abril (a jugar en Miami)

1. Miami Heat vs Atlanta Hawks (el ganador avanza a Playoffs como séptimo sembrado)

- Miércoles 12 de abril (a jugar en Toronto)

2. Toronto Raptors vs Chicago Bulls (el perdedor queda eliminado)

- Jueves 14 de abril

3. El perdedor del partido entre Miami y Atlanta vs el ganador del duelo entre Raptors y Bulls (quien gane esta serie avanza a Playoffs como octavo sembrado)

CONFERENCIA ESTE PLAYOFFS - PRIMERA RONDA

- Milwaukee Bucks (1) vs (8)

- Boston Celtics (2) vs (7)

- Philadelphia 76ers (3) vs Brooklyn Nets (6)

- Cleveland Cavaliers (4) vs New York Knicks (5)