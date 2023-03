¿Se acerca el fin del ciclo de Conte en Tottenham?

Incluso para los estándares de Antonio Conte, fue una incendiaria rueda de prensa que presagia el final de su etapa como técnico de Tottenham.

Es casi un hecho que el impetuoso italiano, con un contrato a punto de expirar, se irá al final de la temporada. Pero tras fustigar públicamente a sus jugadores y a la directiva del club de la Liga Premier, luego del empate 3-3 con el colista Southampton el sábado pasado, la salida podría precipitarse.

"Aquí no les gusta jugar bajo presión. No les gusta jugar bajo estrés", dijo Conte el sábado. "Esta es la historia de Tottenham. Veinte años con el (mismo) dueño y nunca han ganado algo".

Conte es un técnico que ha coleccionado títulos en todas partes pero que a la vez se ha ganado la fama de conflictivo. Aunque no ha podido conseguir un trofeo en sus 16 meses al mando de Tottenham, el conflicto no ha faltado.

Después de meses de conjeturas sobre su futuro, la eliminación a manos del Milan en los octavos de final de la Liga de Campeones pareció marcar el inicio del final para Conte en Londres.

Conte tildó de "blandos" a sus jugadores, que la paciencia de los hinchas " se agotó" y que se necesitaría de un "milagro" para alzar un trofeo.

El técnico de 53 años, que recientemente volvió al banquillo tras operarse la vesícula, también dijo que "no me voy a matar" en busca de un título para un club que no gana nada desde la Copa de la Liga en 2008.

Las críticas de Conte a los jugadores difícilmente mejoren su relación con ellos. Previamente, el internacional brasileño Richarlison se quejó de su falta de minutos esta temporada.

En tanto, su severa evaluación de los dirigentes de Tottenham podría obligar al presidente Daniel Levy a tomar medidas cuando aún se están jugando obtener la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

El riesgo es que los exabruptos erráticos de Conte socaven el intento de acabar entre los cuatro primeros y generen malestar dentro del plantel.

Algunos interpretaron que la actitud de Conte es prueba de que quiere irse ahora mismo.

"Conte quiere que lo echen en este parón internacional", escribió el comentarista televisivo Jamie Carragher en Twitter el sábado. "Los Spurs deberían acabar con su desdicha y hacerlo esta noche".

Las credenciales de Conte exhiben títulos de liga, con trofeos ganados al mando de Juventus, Chelsea y el Inter de Milán.

Siempre existió la posibilidad de que acabaría frustado si Tottenham no estuviera a la altura de su propia ambición, fichando jugadores para dar pelea por el título de la Premier.

Los Spurs se han gastado casi 140 millones de dólares desde su contratación, incluyendo 73,5 millones por Richarlison.

Aunque ocupan actualmente la cuarta plaza, tanto Newcastle como Liverpool pueden rebasarles con sus partidos pendientes.

La derrota ante el Milan golpeó como una oportunidad perdida de acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eludir a los mejores de Europa — Real Madrid, Bayern Múnich y Napoli — en los octavos de final.

También está la humillante derrota ante el Sheffield United de la segunda división en la Copa FA a comienzos de mes.

Conte ha tenido que lidiar con el trauma personal por los fallecimientos de tres amigos cercanos en los últimos cinco meses: el preparador físico de Tottenham Gian Piero Ventrone, y los exjugadores Sinisa Mihailovic y Gianluca Vialli. Luego tuvo que afrontar sus propios problemas de salud, siendo operado de la vesícula en febrero.

Pero la temporada aún no es una causa perdida y quedar entre los cuatro primeros sería considerado como un éxito por muchos equipos — especialmente en uno que lleva 15 años sin atrapar uno de importancia.

Para un ganador habitual como Conte, sin embargo, sería un premio muy chico para satisfacer su desmesurada ambición.