Se acerca el San Luis Open 2026 de golf
El próximo 20 de mayo comenzará el San Luis Open 2026 en las instalaciones de La Loma Golf, torneo que se ha consolidado como uno de los eventos de golf amateur más importantes del país y que en esta edición contará con la participación de destacados jugadores nacionales.
Entre los golfistas confirmados sobresalen Johan Werge, José María Abaroa, Santiago Toledo, Félix Feres, Eduardo González, Francisco Araiza, José Omar Maldonado, Eduardo Cantú, Rodrigo Jesús González y Julián Ortiz, quienes buscarán quedarse con los máximos honores del certamen potosino.
El comité organizador informó que para esta edición se repartirán más de cinco millones de pesos garantizados en premios, cifra que posiciona al San Luis Open como uno de los torneos amateurs con mayores incentivos deportivos y económicos a nivel nacional.
La competencia reunirá a jugadores de diferentes niveles y categorías en uno de los campos más importantes del centro del país. El torneo contempla las divisiones Campeonato, AA, A, B, C y D, además de categorías para seniors y damas, permitiendo una amplia participación de golfistas.
