Se agotan boletos para la final Pumas-Seattle

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Los Pumas de la UNAM disputarán, después de 17 años, la final de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando se midan ante el Seattle Sounders de la MLS en busca del boleto al Mundial de Clubes. La garra que el equipo mostró en sus dos últimos partidos en este torneo ha hecho que su afición esté totalmente entregada al club.

Es tanta la euforia que la afición "Azul y Oro" no quiere dejar solo al club, por lo que rápidamente agotaron los boletos para el partido de ida a los pocos minutos de que salieron a la venta, situación que provocó la molestia de muchos que no podrán asistir a Ciudad Universitaria el próximo 27 de abril.

Y es que el sistema de boletos se saturó apenas que comenzó la venta y previo a las 11:00 horas ya no había disponibilidad de boletos, lo que asegura que habrá un lleno en el estadio Olímpico ante el Seattle Sounders, donde se buscará obtener la ventaja para el duelo de vuelta.

El segundo partido será el miércoles 4 de mayo en el CenturyField. Los Pumas tienen una revancha en este torneo, el cual en el 2005 perdieron la final ante el Saprissa, ahora, tienen la oportunidad de ganarla e ir a la siguiente Copa del Mundo a nivel clubes.