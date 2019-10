Se corona Djokovik en Abierto de Japón

TOKYO.- Novak Djokovic tuvo un buen torneo de debut en Tokio, venciendo el domingo al australiano John Millman 6-3, 6-2 en la final del Abierto de Japón, en las canchas en las que se jugará el tenis de los Juegos Olímpicos del 2020.

El serbio no perdió un set en cinco matches en el Coliseo Ariake Colosseum. En sus últimos tres, contra Lucas Pouille, David Goffin y Millman — todos ellos participantes en cuartos de final en torneos de Grand Slam _ Djokovic perdió un total de 15 games.

"No perdí un set en toda la semana, así que jugué fantásticamente", dijo Djokovic, que seguidamente jugará en Shanghái. "No hay muchos negativos que pueda señalar aquí, por lo que me voy a Shanghái con gran confianza y esperanzas de poder terminar el año por todo lo alto".

La final del domingo siguió un patrón similar a sus partidos previos aquí, con Djokovic rompiéndole el servicio a Millman para colocarse arriba 3-1 en el primer set con una volea perfecta en la esquina.

El segundo set fue aún más dominante, con Djokovicle rompió el servicio a su oponente dos veces para el 3-0 y retuvo su servicio el resto de la ruta.

Djokovic solamente perdió cuatro puntos en su primer servicio y tuvo seis ases.

El serbio se retiró con una lesión en el hombro izquierdo en su partido de la cuarta ronda contra Stan Wawrinka en el Abierto de Estados Unidos, pero no mostró efectos en Tokio.

"No sabía hasta una semana antes del torneo que iba a estar aquí", dijo Djokovic. "Es entonces que decidí con mi equipo que estaba listo para jugar".

El tenista de 32 años trata de terminar el año como número 1 por sexta vez, lo que igualaría la marca de Pet Sampras.

Djokovic está ahora solo en tercer lugar en el circuito ATP con 46 victorias de nivel de tour _ 46, rompiendo un empate con Roger Federer. Los únicos delante de él son Daniil Medvedev (54) y Rafael Nadal (48).