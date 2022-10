Se cumplen 60 años de la primera edición del Gran Premio de México

A-AA+

Pareciera una historia actual, pero no es así. Este día, la Fórmula Uno celebra 60 años de haber llegado al entonces autódromo de la Magdalena Mixhuca.

Hoy, esta competencia que llama poderosamente la atención incluso es apodada como F1esta. Ha conseguido de 2015 a 2019 ser la mejor fecha del calendario, pero para que sucediera todo eso, han pasado seis décadas.

Y es que la máxima categoría en México no es como la conocemos en la actualidad. En aquel noviembre de 1962, llegó al entonces Distrito Federal para disputar una carrera que no otorgaba puntos, pero que tenía como objetivo descubrir si era posible en el futuro realizar una competencia con todo lo que conlleva albergar a la F1.

El resultado fue tan positivo que, pese a algunas prolongadas pausas, el Gran Circo ha adherido una parte de su historia a México, lo que hoy queda claro con la garantía de que se mantendrá —por lo menos— hasta 2025.

Dos mexicanos en acción (Ricardo Rodríguez y Moisés Solana), nombres como Jim Clark, Bruce McLaren o Jack Brabham, fueron quienes dieron inicio a la presencia de la mítica Fórmula Uno en México.

Y en esa larga historia de nuestro país con el automovilismo, está el triste recuerdo de Ricardo Rodríguez, quien sufrió un accidente mortal en el primer día de actividades en la Magdalena, con la curva peraltada.

Pero después de todo eso, hoy el Autódromo Hermanos Rodríguez se coloca como una de las paradas consentidas de la organización y los equipos, que suelen tener y presentar cosas especiales cuando visitan la Ciudad de México.

De 1962 a este 2022, se han realizado 23 ediciones del Gran Premio de México y —en la de este año— podría crecer esa rica historia, si es que Sergio Pérez gana y se convierte en el primer mexicano en triunfar sobre la pista de la Magdalena Mixhuca.

Y para sellar los 60 años, ya se ha hecho oficial que la carrera permanecerá en el calendario al menos hasta 2025, por lo que hay más tiempo para ver a la máxima categoría en el AHR.