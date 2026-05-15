Se descarta fractura en pie de Juan Soto

NUEVA YORK.- El astro de los Mets de Nueva York Juan Soto se golpeó el pie derecho con una bola de foul y tuvo que salir del juego del martes contra los Tigres de Detroit.

El mánager venezolano Carlos Mendoza indicó que las radiografías no mostraron lesiones.

"Recibimos buenas noticias, está día a día", comentó Mendoza tras la victoria por 3-2. "Veremos cómo amanece mañana, si puede estar con nosotros en la alineación titular".

Soto dio saltos hacia el dugout de los Mets después de conectar de foul el lanzamiento de su compatriota dominicano Framber Valdez en la tercera entrada, con cuenta de 2-0.

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Cayó sobre una rodilla mientras era atendido por un preparador físico y por Mendoza. Soto, bateador designado de los Mets, se mantuvo en el juego y se ponchó.

En la sexta entrada, rodó para un out.

"Me preocupé en cuanto lo golpeó, porque le dio bastante fuerte", manifestó Mendoza. "Se notaba que tenía dolor. Y luego, en ese siguiente turno al bate, no se veía bien".

El turno de Soto en el orden al bate llegó con un corredor en tercera base en la séptima, después del sencillo del empate de Bo Bichette. El boricua MJ Melendez estaba en el plato como bateador emergente cuando Carson Benge fue puesto out en el plato por el campocorto Zack Short en un doble robo retrasado, mientras el receptor Dillon Dingler aplicaba el toque.

Soto, quien se perdió 15 juegos el mes pasado por una distensión en la pantorrilla derecha, se lesionó una noche después de que su compañero, el venezolano Francisco Álvarez se rompió el menisco de la rodilla derecha al conectar un foul en la sexta entrada de una victoria por 10-2.

Álvarez será operado y se espera que se pierda al menos de seis a ocho semanas.

Soto se fue de 3-0 y en mayo batea de 41-6. Tiene promedio de .263 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas.