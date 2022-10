Se disputa penúltima fecha de Chedrahui Racing Cup

Gerardo y Christian Balderrama de AMBEC tendrán la última oportunidad este fin de semana cuando se dispute la penúltima fecha de la Chedrahui Racing Cup, By Súper Copa en Monterrey, de continuar peleando el campeonato de la GTM Light.



Los pilotos de Chihuahua parecen estar listos para no perder esta posibilidad, cuando vayan a intentar descontarles puntos a José Sierra-Jorge de la Parra y Paul Jourdain-Víctor Barrales, los primeros los aventajan por 47 unidades y los segundos por 22

Los del norte del país explicaron la importancia de la carrera regiomontana: “Necesitamos ganar, porque si no quedaríamos muy lejos”, afirmaron. Además, agregaron: “Tenemos un buen auto y eso nos da más tranquilidad”.

Gerardo, aseguró hoy que una victoria en una carrera con más expectativas para ellos, serviría para avivar la lucha por la corona, y reconoció que ni siquiera contempla la posibilidad de no ganar los 100 puntos.

“Si ganamos, estamos en la pelea por el campeonato. Si no, no quiero ni pensarlo. Sólo nos sirve la victoria”, sostuvo Christian, quien insistió en la idea que la competencia “regia” es más importante que incluso la final en Puebla, porque de no ganar perderían toda posibilidad.

Pocos días antes de participar en la penúltima fecha de Chedrahui Racing Cup, By Súper Copa hablaron con todos los integrantes del equipo para realizar las últimas valoraciones antes de la carrera.

“Queremos ser de los que hacen historia dentro del automovilismo, todos daremos lo mejor de sí, para esta competencia que podría darnos la posibilidad de recuperar los puntos que perdimos en la carrera de Querétaro y la 1ra. de León”, concluyeron.

