logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se impone Leipzig y aplasta al Hoffenheim

Por AP

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Se impone Leipzig y aplasta al Hoffenheim

LEIPZIG.- Brajan Gruda y Christoph Baumgartner rubricaron sendos dobletes en el primer tiempo para que Leipzig arrollase el viernes 5-0 a Hoffenheim y tomase impulso en su intento por clasificarse a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Los cuatro primeros de la Bundesliga se clasifican para la Champions y Leipzig comenzó la noche en el quinto lugar, tres puntos por detrás de Hoffenheim.

Pero tomó la iniciativa de manera espectacular y se adelantó con su primer ataque realmente peligroso del partido.

Con 17 minutos transcurridos, el arquero de Hoffenheim Oliver Baumann no pudo sujetar el disparo de Rômulo y el balón le quedó a Gruda, el mediocampista cedido por Brighton, para empujarlo a la red desde corta distancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cuatro minutos después, Baumgartner puso el 2-0, cuando se lanzó en el segundo palo para cabecear a la red un centro de David Raum.

El delantero austriaco se mostró peligroso dentro y alrededor del área de penal de Hoffenheim, y anotó su segundo y el tercero de Leipzig a la media hora con una definición soberbia.

Gruda acabó de liquidar el duelo al establecer el 4-0 un minuto antes del descanso.

El defensor Benjamin Henrichs puso cifras definitivas avanzada la segunda mitad.

Hoffenheim llegó al partido con un récord del club de 50 puntos tras 26 encuentros, pero echó de menos al mediocampista talismán Leon Avdullahu, ausente de la alineación por primera vez esta temporada.

El resultado fue su derrota más abultada de la presente temporada y, aunque quedó igualado con Leipzig en puntos, retrocedió al quinto puesto.

Stuttgart era cuarto y Leipzig ahora es tercero.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cruz Azul busca retomar liderato
    Cruz Azul busca retomar liderato

    Cruz Azul busca retomar liderato

    SLP

    El Universal

    Cruz Azul enfrenta a Mazatlán en el Clausura 2026

    Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes
    Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes

    Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes

    SLP

    El Universal

    Necaxa busca escalar posiciones en la tabla enfrentando a Tijuana en el estadio Victoria

    Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
    Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

    Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

    SLP

    El Universal

    Exfutbolistas Hugo Sánchez y Fernando Llorente acompañaron la presentación del trofeo en Yucatán.

    Es oficial: Keylor Navas, un año más con Pumas
    Es oficial: Keylor Navas, un año más con Pumas

    Es oficial: Keylor Navas, un año más con Pumas

    SLP

    El Universal

    La directiva y el portero costarricense acordaron la extensión del contrato