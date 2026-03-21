Se impone Leipzig y aplasta al Hoffenheim

LEIPZIG.- Brajan Gruda y Christoph Baumgartner rubricaron sendos dobletes en el primer tiempo para que Leipzig arrollase el viernes 5-0 a Hoffenheim y tomase impulso en su intento por clasificarse a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Los cuatro primeros de la Bundesliga se clasifican para la Champions y Leipzig comenzó la noche en el quinto lugar, tres puntos por detrás de Hoffenheim.

Pero tomó la iniciativa de manera espectacular y se adelantó con su primer ataque realmente peligroso del partido.

Con 17 minutos transcurridos, el arquero de Hoffenheim Oliver Baumann no pudo sujetar el disparo de Rômulo y el balón le quedó a Gruda, el mediocampista cedido por Brighton, para empujarlo a la red desde corta distancia.

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Cuatro minutos después, Baumgartner puso el 2-0, cuando se lanzó en el segundo palo para cabecear a la red un centro de David Raum.

El delantero austriaco se mostró peligroso dentro y alrededor del área de penal de Hoffenheim, y anotó su segundo y el tercero de Leipzig a la media hora con una definición soberbia.

Gruda acabó de liquidar el duelo al establecer el 4-0 un minuto antes del descanso.

El defensor Benjamin Henrichs puso cifras definitivas avanzada la segunda mitad.

Hoffenheim llegó al partido con un récord del club de 50 puntos tras 26 encuentros, pero echó de menos al mediocampista talismán Leon Avdullahu, ausente de la alineación por primera vez esta temporada.

El resultado fue su derrota más abultada de la presente temporada y, aunque quedó igualado con Leipzig en puntos, retrocedió al quinto puesto.

Stuttgart era cuarto y Leipzig ahora es tercero.