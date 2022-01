"Se nos fueron cayendo los soldados por Covid", dice Marcelo Méndez

Antes de que iniciara el partido ante Pachuca, el Atlético de San Luis informó sobre la situación de cuatro casos de Covid-19 en el equipo. Esta situación fue un golpe bajo para el estratega Marcelo Méndez.

"Nos preocupa generar, desde el torneo pasado nos viene costando. También el armado del plantel por situaciones que ya conocen. Hasta el día de ayer teníamos todo y tuvimos que replantear por el Covid.

"Que no suene a excusa, pero es la realidad al no tener un plantel tan numeroso. Se nos iban cayendo los soldados en los últimos días, nos tocó poner a jugadores que lo hicieron de buena manera", aseveró.

El uruguayo considera que fue un encuentro muy parejo y fue un error lo que definió todo, cuando más "chato" estaba.

"El rival supo aprovechar el error en un momento donde no se veía claro. Fue un partido parejo, sobre todo el primer tiempo. Tuvimos algunas llegadas, al igual que ellos. Hubo un trámite chato, generamos un error y ellos tomaron la ventaja. Espero que los refuerzos lleguen pronto para el cerrar el plantel", concluyó.