Se quedó De Alba Jr. a un paso del triunfo

No terminan los buenos resultados para el Sidral Aga Racing Team, que este fin de semana logró un doble podio en la octava fecha de Nascar Peak México con Salvador de Alba Jr., en la categoría Estelar y Noel León, amarrando su segunda aparición en el Top-3 de la FB y Bohn Mikel´s Trucks.

Salvador de Alba Jr., sigue teniendo buenas actuaciones con el auto #48 Sidral Aga/ Red Cola/ Mobil 1/Praxair/ Electrolit/Potosinos/ Mi Choco, consiguiendo Pole Position y subiendo al podio en la segunda posición en S.L.P.; esto en una gran batalla con el piloto del auto #28 que al final resultó vencedor.

Con este resultado, Salvador suma puntos importantes que le permitirá seguir creciendo en la tabla general del campeonato.

"Es un buen resultado, está claro que queríamos el triunfo, pero al final nos llevamos una cantidad de puntos importantes que nos dejarán seguir peleando por el campeonato. Al final seguiremos trabajando fuertemente para que los buenos resultados sigan llegando", comentó Salvador.

Noel León demostró su crecimiento en la FB y Bohn Mikel´s Trucks, a bordo de la camioneta #3 Sidral Aga/ Red Cola/ Roca Acero/ Mobil 1/ Praxair, logrando subir al podio en la tercera posición, siendo su segundo Top-3 de la temporada con el equipo tapatío.

"Me siento muy bien, se está avanzando de buena forma en el campeonato, haciendo bien las cosas junto al equipo y logrando este tipo de resultados que me motivan para seguir adelante. No se deja de aprender, esto es sólo una carrera, hay que dar el máximo en lo que resta de la temporada para ubicarnos mejor en el campeonato", dijo Noel.

Por su parte, Juan Ma. se quedó a unos pasos del podio con el auto #42 Sidral Aga/ Red Cola/ Illux/ Escudería Telmex-Telcel/ Hooters México/ Charofil/ Plaxair/ Mobil 1/ Electrolit/ Potosinos, en la categoría Challenge, por lo que ahora continuará trabajando con el campeonato en la mira.

El siguiente compromiso para el Sidral Aga Racing Team en NASCAR México Series, tendrá un sabor especial, regresando a su casa, Guadalajara, los días 28 y 29 de septiembre.