Se realizó con éxito lid atlética Villa Hidalgo

Con una destacada participación de la comunidad runner, el pasado domingo se llevó a cabo la Carrera Atlética Villa Hidalgo 2026 en el municipio de Villa Hidalgo, como parte de las actividades deportivas de la Feria Regional de Villa Hidalgo.

El evento reunió a corredores de diferentes puntos de la región, quienes participaron en las distancias de 3 y 10 kilómetros, fomentando la activación física y el ambiente familiar durante la jornada atlética.

En la prueba de 3 kilómetros categoría libre femenil, la primera posición fue para Nicole Guzmán, quien registró un tiempo de 16:06 (16:07 en chip). El segundo lugar correspondió a Nallely Hernández Moreno, con 18:50 (18:46 chip), mientras que la tercera posición fue para María Edith Ortiz Coronado, con marca de 20:30 (20:21 chip).

Por su parte, en la categoría libre varonil de 3 kilómetros, el triunfo fue para Brian Alejandro Santos Castañón, representante de Joselos Team, quien detuvo el cronómetro en 15:53. El segundo lugar fue para Felipe de Jesús, con tiempo de 18:00 (17:57 chip), y el tercer sitio lo ocupó Diego Antonio Gámez Palomo, con registro de 18:12 (18:05 chip).

10 KILÓMETROS

En la categoría 40 a 49 femenil, la ganadora fue Erika Nohemí Loredo de la Torre con marca de 41:52, escoltada por Imelda Pérez Yepes con 44:44 y Araceli Guzmán Guzmán con 47:14. Por su parte, en la categoría 40 a 49 varonil, el primer sitio correspondió a Ubaldo Iván Blanco Covarrubias, representante de Joselos Team, con tiempo de 32:55. El segundo lugar fue para Omar Carrizales Escobedo con 37:07 y el tercero para Alberto Reyes Reyna con 42:48.

En la categoría 50 a 59 femenil, Nohemí Rojas Muñoz se quedó con el primer puesto al registrar 46:23, seguida de María del Carmen Compeán González con 54:22 y María Teresa Ramírez Cuevas con 1:11:36. Mientras tanto, en la categoría 50 a 59 varonil, Roberto Guerrero Dimas se llevó la victoria con tiempo de 39:25, seguido muy de cerca por Arturo Cruz González con 39:43 y Roberto Pérez Tapia con 40:12.

Dentro de la categoría 60 y más femenil, la ganadora fue Cecilia Delagadillo Pasquali con registro de 55:49, mientras que Tomasa Melchor Moreno finalizó en la segunda posición con 1:26:16.