Se retira Phil Mickelson del torneo Masters

AUGUSTA, Georgia.- Phil Mickelson, tres veces campeón del Masters, anunció el jueves que se retirará de la edición de este año, al citar un problema de salud personal en su familia, que lo mantuvo fuera de cuatro de los cinco torneos de la LIV Golf este año.

"Lamentablemente no jugaré el Torneo Masters la próxima semana y estaré fuera por un periodo prolongado, mientras mi familia continúa afrontando un asunto de salud personal", comentó el golfista en sus redes sociales.

Tiger Woods manifestó el martes que se tomaría una pausa indefinida para buscar tratamiento, después de su arresto como sospechoso de conducir intoxicado y de volcar su camioneta el 27 de febrero en Florida.

Será la primera vez que ni Woods ni Mickelson estén en el Masters desde 1994. En aquel entonces, Woods cursaba el último año de secundaria y Mickelson se había roto una pierna mientras esquiaba semanas atrás.

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Mickelson calificó al Masters como "definitivamente la semana más especial del año", y su historial lo refleja. Ganó su primer major en Augusta National en 2004, el último jugador en conquistar el Masters por un golpe con un putt para birdie en el hoyo 72.

También se coronó en 2006 y en 2010, y es uno de apenas ocho jugadores que han ganado el Masters al menos tres veces.

Mickelson no ha compartido detalles del asunto familiar personal. Se ausentó de los cuatro certámenes de LIV con los que comenzó el año y regresó hace dos semanas en Sudáfrica, donde empató en el 48vo puesto entre un grupo de 57 jugadores.