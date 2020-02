Se suma Madison López a denuncias por violencia psicológica

CDMX.- Madison López, ex integrante de la selección mexicana de nado sincronizado, se sumó a las denuncias de abuso psicológico en contra de la entrenadora de la selección, Adriana Loftus y al de su esposo, a quienes señala de haberla presionado para bajar de peso y que a la postre eso le creó un trastorno alimenticio.

"Se premiaba a la nadadora que bajaban de peso con apariciones en rutinas, mientras a las que subían de peso se les humillaba", sostiene en un video publicado en su cuenta de Instagram.

López sostiene que previo a los Juegos Panamericanos de Lima se enfermó de cólera debido a las bajas defensa que su cuerpo tenía. Relata que bajó nueve kilos, perdió 10 por ciento de grasa y que sus defensas estuvieron a niveles muy bajos.

La denuncia de la nadadora se suma las también exintegrantes de la selección, Teresa López y Karen Soto, quienes en entrevista acusaron a Adriana Loftus de cuestionar su peso y decirles que tenían "pierna corta".

"Después de estar encerrada en cuatro paredes en el hospital decidí que lo mejor para mi salud mental era retirarme. Cuando se los conté a ellos (Loftus y su esposo, coach mental del equipo de nado sincronizado) me dijeron que no era una buena decisión, porque estaba muy reciente mi enfermedad. El coach dijo que yo me había rendido", agrega.

López menciona que tuvo que ir a una clínica en la que atienden a mujeres con trastorno alimenticio, debido a que ese mal se desarrolló, dice, debido a la violencia psicológica de estos entrenadores.

"Ahí pude salir adelante gracias a la atención de un nutriólogo y un psicólogo", cuenta.

Adriana Loftus ni su esposo y tampoco la Federación Mexicana de Natación se han pronunciado al respecto sobre estas graves denuncias.