Se trabaja duro para regresar de la mejor manera al torneo: Escalante

Ante la prolongación del confinamiento de los jugadores, debido a la pandemia del COVID-19, los jugadores del Atlético de San Luis siguen trabajando todos los aspectos, pero sobre todo el mental, para fortalecer el estado anímico de todos ellos y no les perjudique cuando se tenga que regresar a entrenar a las canchas.

Y es que el técnico del conjunto rojiblanco mencionó que ya empezarán a trabajar con un psicólogo, a lo que al respecto comento el jugador Dionicio Escalante, "en cuanto a mi experiencia personal, la situación es complicada trabajar en casa, sobre todo, porque estamos acostumbrados ir a trabajar en cancha, la convivencia de todo el equipo, pero ahora solo nos queda trabajar duro, todos los días, en lo que se pueda, porque no se puede hacer todo, y como se comentó, ya se empezó el trabajo con el psicólogo, en una sesión que seguramente nos va a ayudar, para estar de la mejor manera y estar listos para cuando regrese el torneo, estar muy bien".

Durante la entrevista se le cuestionó, que aunque todavía no se sabe con certeza qué fecha se tendría para el regreso de la actividad, si ya les han informado sobre la celebración de alguna prueba para descartar casos sospechosos de COVID-19 entre el plantel, a lo que el Dionicio mencionó, "por el momento, no han informado nada, pero seguramente cuando se acerque la fecha, nos tendrán que informar algo, sobre algún estudio que nos tengan que hacer, pero por el momento, no hay nada al respecto".

Con relación al aniversario del ascenso del Atlético de San Luis, Dionicio Escalante mencionó, "el recordar es vivir, y sin duda fueron momento muy agradables los que vivimos todos juntos, con lo que me quedo es el haber lograr la victoria en la final y con ello el bicampeonato y de esta forma ascender en forma directa, creo que ese es un momento inolvidable, y en este momento, yo siento que le falta al Atlético de San Luis, primeramente calificar a la liguilla, para pelear por el campeonato, pero tenemos que ir paso a paso".

Se le cuestionó sobre la iniciativa de la eLiga MX, el buen paso que lleva el Atlético de San Luis con sus tres compañeros que toman parte y que al final, vino a ayudar un poco, con el tedio que había durante el primer mes de confinamiento, a lo que el defensa del cuadro potosino comentó, "sin duda que el equipo está muy bien representado, con "El Hueso", Portales y Gutiérrez, son grandes jugadores y le han aportado al equipo, para tenerlo entre los mejores de esta eLiga MX, y como dicen, antes no había este torneo y con el mismo hay un poco de diversión, y compromiso con el equipo para tenerlo en los primeros planos".