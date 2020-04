Se trabaja en todas las categorías de la Academia del ADSL: González

Actualmente todas las categorías que conforman la Academia del Atlético de San Luis se encuentran en paro por la contingencia sanitaria, lo que ha provocado incertidumbre en todos los aspectos y para aclararlos Jordy González encargado de este rubro dio sus impresiones al respecto.

¿En qué forma afectará el proceso de formación de jugadores la cancelación de los presentes torneos?

"Yo creo que esto depende de lo que dure este parón, vamos a trabajar, para continuar con el desarrollo de los chavales, hay cosas que definitivamente no se pueden hacer en casa, lo que se programó es para que lo pueden hacer en forma individual, que es a nivel nutricional, de condición física, niveles en los que se puede trabajar individualmente, por lo que queremos reducir este impacto, en la menor medida, tomando en cuenta que es una situación inestable, de lo cual sabemos poco".

¿Los clubes pagarán el Torneo de Copa a jugarse en Toluca?

"No se sabe, sólo nos han comunicado la idea de que habrá un torneo de copa en un formato para la categoría Sub-13, que es un torneo muy bonito, pero es todo, y no han mandado más especificaciones al respecto, en cuanto costos, horarios, formato, por lo que estamos un poco a la espera y esperemos que se pueda realizar para paliar un poco este periodo de pausa, y no sabemos cómo vaya a estar exactamente".

¿Cuál es su postura con la decisión de cancelar los torneos de las categorías inferiores?

"Totalmente de acuerdo, son momento en los que debemos de buscar la seguridad y salud de nuestros jugadores y de nuestros empleados, y que esta pandemia pase lo más pronto posible, para poder regresar con seguridad, por lo que ha sido una gran decisión la que ha tomado la Federación".

¿Los jugadores de las categorías, van a continuar teniendo la asesoría, psicológica que tienen aunque sea a larga distancia?

"Sí claro, nosotros vamos a seguir trabajando, llevamos casi 19 días de esta situación, desde el día uno se ha diseñado un plan, en donde reciben indicaciones en todas las áreas, de parte de los integrantes del cuerpo técnico, para que afronten esta situación que no es fácil para nadie, y para los chavales menos, pero se ha utilizado toda la tecnología disponible para hacer más llevadero, y así seguiremos hasta que esto se pueda reanudar".

¿Cuál ha sido el impacto deportivo y económico que ha sufrido la Academia y si esto al terminar han contemplado iniciar en el mes de mayo?

"El impacto ha sido enorme, en lo económico, porque si tu parar la producción, que es la que te genera los recursos, al parar, tienes que seguir pagando salarios, insumos, etc., y esto no es nada más de nosotros, sino a nivel mundial y a todos perjudica, por lo que la situación es complicada, en cuanto a empezar en mayo, no lo sabemos todo es incertidumbre, no se sabe con seguridad cuando vaya a terminar esto, por lo que cuando las autoridades correspondientes así lo determinen y ya con seguridad para todos, se habrá de regresar a las actividades".