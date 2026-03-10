Se traslada la F1 rumbo al GP de China

¿Las nuevas reglas de la Fórmula 1 generan carreras "increíbles" o "probablemente los peores" monoplazas en la historia de la F1? Los pilotos están divididos.

La carrera inaugural en Australia combinó una dramática batalla por el liderato con una compleja estrategia, pero el Gran Premio de China de esta semana podría ser muy diferente.

Con una recta larga para los impulsos de potencia eléctrica y fuertes zonas de frenado para recargar la batería, es el tipo de circuito para el que se diseñaron los nuevos autos.

Muchas maniobras de adelantamiento

La F1 promovió la carrera del domingo como un triunfo, al señalar que hubo 120 adelantamiento frente a 45 en el Gran Premio de Australia del año pasado y una emocionante batalla por el liderato entre George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) durante varias vueltas: tanto en cantidad como en calidad.

Russell y su compañero Kimi Antonelli, quien calificó la acción de "increíble", son los mayores defensores de los nuevos autos tras terminar primero y segundo, pero Lewis Hamilton también se expresó optimista después de comentar en la pretemporada que las reglas podrían ser demasiado complejas para que los aficionados las entiendan.

Las nuevas reglas premian un conjunto de habilidades diferente, señaló Leclerc tras terminar tercero.

"Antes, se trataba más de quién es el más valiente al frenar lo más tarde posible", comentó. "Ahora hay un poco más de mentalidad estratégica detrás de cada movimiento que haces porque cada activación del botón de impulso, sabes que vas a pagar un precio enorme después de eso".

Supremacía de Mercedes

No fue el paseo que algunos habían pronosticado tras la clasificación, pero Mercedes es el equipo a vencer.

Después de que un error estratégico de Ferrari le diera a Russell y a Antonelli pista despejada por delante, gestionaron el resto de la carrera con facilidad y Leclerc dejó de ser una amenaza.

Mientras Russell y Leclerc luchaban, Antonelli mostró un ritmo notable al recuperarse rápidamente de una mala salida que lo había dejado séptimo para volver a la pelea en la parte delantera, superando a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) en el camino.

El desafío de Ferrari dependía de que se alineara una mezcla de factores: sus propias salidas fulminantes, una salida comparativamente más lenta de Mercedes, no quedar encerrado en el camino hacia la primera curva y luego hacerlo todo bien en los duelos rueda a rueda y en la estrategia para evitar que Russell y Antonelli se escaparan.

Reacción adversa de los pilotos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue un fuerte crítico de los nuevos autos en la pretemporada y ahora el campeón vigente Lando Norris se ha sumado.

"Hemos pasado de los mejores autos jamás hechos en la Fórmula 1, y los más agradables de conducir, a probablemente los peores", manifestó el campeón defensor el sábado después de las clasificaciones. Después de la carrera, también criticó los adelantamientos, a los que calificó de "artificiales".