Seahawks se acercan al 1er. puesto de NFC

CHARLOTTE.- Zach Charbonnet corrió para 110 yardas y dos touchdowns, y los Seahawks de Seattle convirtieron dos pérdidas de balón de Carolina en el tercer cuarto en touchdowns para vencer el domingo 27-10 el domingo y acercarse al puesto número uno en los playoffs de la NFC.

Sam Darnold lanzó una intercepción en la zona de anotación pero terminó 18 de 27 para 147 yardas con un touchdown para los Seahawks, quienes pueden asegurar el título de la NFC Oeste y el primer puesto si los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles pierden o empatan.

Jaxson Smith-Njigba añadió nueve recepciones para 72 yardas mientras Seattle (13-3) ganó su sexto partido consecutivo.

Los Panthers (8-8) tenían la oportunidad de ganar la NFC Sur porque los Tampa Bay Buccaneers perdieron 20-17 en Miami el domingo. Ahora los Panthers probablemente necesitarán ganar en Tampa Bay el próximo fin de semana para ganar su primer título de división desde 2015 y romper una sequía de playoffs de siete años. Carolina aún podría reclamar la división con una derrota ante los Bucs si los Falcons de Atlanta (6-9) ganan sus dos últimos partidos.

Bryce Young fue limitado a 54 yardas en 14 de 24 pases y lanzó una intercepción para los inconsistentes Panthers, quienes siguieron una victoria con una derrota por quinta vez consecutiva. Young corrió para 30 yardas y fue responsable del único touchdown de Carolina con una carrera de diez yardas.