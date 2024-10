Resumen del partido entre Seahawks y San Francisco

SEATTLE (AP) — Geno Smith se paró ante el micrófono después de otra dolorosa derrota de los Seahawks, esta vez por 36-24 en casa contra San Francisco, su rival del Oeste de la Conferencia Nacional. Y no puso excusas.

"Obviamente hicimos muchas cosas que no quieres que pasen cuando hablas de ganar partidos de fútbol americano", dijo Smith. "No controlamos el balón, no controlamos el reloj, perdimos el balón, cometimos infracciones. Ya sabes, de todo lo que hablamos a lo largo de la semana".

Smith no estuvo en su mejor nivel el jueves a pesar de lanzar para 312 yardas. Erró muchos pases y sufrió dos costosas intercepciones, pero no es el único culpable en unos Seahawks (3-3) que perdieron su tercer encuentro consecutivo.

La defensiva volvió a sufrir, fustigada por el ataque terrestre de San Francisco con 228 yardas. El quarterback de los 49ers, Brock Purdy, lanzó para 255 yardas con tres pases de touchdown, incluido uno de 76 yardas a Deebo Samuel.

Aunque los Seahawks fueron capaces de poner interesante el duelo después de verse en desventaja por 23-3 en el inicio de la segunda mitad, las pérdidas de balón y una pobre defensiva hicieron de este partido uno con pocos detalles dignos de destacar.

Para el entrenador de primer año Mike Macdonald, fue un resultado decepcionante en el primer duelo divisional de su equipo en la temporada, especialmente después de la paliza de 33-19 que Baltimore propinó a los 49ers en Navidad, cuando Macdonald era el coordinador defensivo de los Ravens.

"Miren, esto duele", reconoció Macdonald. "Duele haber perdido tres partidos seguidos, perder contra tu rival de división en casa, en horario estelar, en un ambiente tan bueno. Los chicos lucharon con todas sus fuerzas hasta el último minuto, pero no estamos jugando lo suficientemente bien como para vencer al equipo que necesitábamos vencer".

QUÉ FUNCIONA

Los Seahawks parecían encaminados a una remontada durante gran parte del cuarto periodo. Abajo 23-3 con poco más de 10 minutos por jugar en el tercer cuarto, Seattle convirtió la situación en un partido de dos posesiones después de que Laviska Shenault Jr. regresó un kickoff 97 yardas para touchdown.

Poco más de ocho minutos después, Kenneth Walker III redujo la diferencia a cinco puntos con acarreo de anotación de una yarda. Pero cuando Smith sufrió una intercepción de Renardo Green buscando conectar con DK Metcalf con 7:55 en el reloj, los 49ers rápidamente anotaron de nuevo.

Con menos errores en momentos críticos, Seattle podría estar 5-1.

QUÉ FALTA

La defensiva terrestre de Seattle necesita mejorar, y rápido. Los 49ers destrozaron a los Seahawks con 228 yardas en 33 acarreos, mientras Seattle cedió grandes acarreos por tercera semana consecutiva.