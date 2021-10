Sebastián Medica, feliz de representar a México

Sin lugar a dudas que el tercer lugar por equipo que logró el equipo México en la World Jr. Davis Cup, que tuvo lugar en Turquía, ha sido un excelente logró para el albo deporte y más importante para San Luis Potosí, con la presencia del juvenil potosino Sebastián Medica Sandoval.

Nacido en Buenos Aires, Argentina, pero radica en México desde hace más de nueve años, de los cuales los primero siete estuvo en Sonora y los dos últimos en San Luis Potosí, donde está registrado por la Asociación Potosina de Tenis, Sebastián, comenzó desde pequeño su andar en el tenis, aunque de inicio no lo hizo competitivamente sino más bien recreativamente.

Fue a partir de las 8 años ya que empezó a jugar a otro nivel, a participar en torneo, y después de ahí y ante los buenos resultados, se decidió buscar el siguiente nivel, y es que a Sebastián le viene de familia su gusto por el tenis, ya que su papá es su inspiración, ya que él llegó a estar en el Top-100 del mundo, y ha sido un ejemplo para él, y sobre todo buscar algún día poder alcanzarlo o ser mejor que él.

A pesar de su corta edad, Sebastián ya tiene camino recorrido, y después de su logró en Turquía con su tercer lugar por equipos en la World Jr. Davis Cup, para él fue importante el haber logrado hace poco adquirir punto ITF, que lo va a catapultar a eventos de mayor nivel dentro de su categoría, en la cual todavía le quedan dos años para seguir compitiendo a ese nivel y poder participar en torneo de mayor importancia como los Grand Slam.

"Y es que lo que hicimos en el pasado mundial de junio es histórico para México, todos hicimos un gran papel, se tuvo un gran nivel competitivo, estamos muy contentos de cómo se dieron las cosas en este gran evento y que fue una grata experiencia para todos", comentó Medica Sandoval.

Obviamente para poder integrarse al equipo mexicano, Sebastián Medica tuvo que participar en un selectivo largo y complicado, comenzando por un clasificatorio, para poder entrar al equipo en el mes de abril, en donde se jugaron entre cinco y seis partidos en tres días, fue en Mérida, con mucha humedad, en donde gane todos mis partidos, por lo que logró mi clasificación al equipo, y después en mayo, jugamos nuestro premundial, para poder obtener el boleto para el Mundial, y ahí jugamos contra Costa Rica, Salvador y Canadá, y le ganamos a los tres, ahí pasamos como primeros al mundial y con eso, se pudo alcanzar siembra y salir cabezas de serie.

Para que las cosas en un equipo salgan bien, se tienen que tener una buena integración entre sus elementos y al respecto Sebastián Medica señaló: "La integración fue magnifica, no solo con los jugadores, y el capitán Alan Lemaitre, sino también con la gente externa, como son nuestros papás, yo creo que todos nos sentimos contentos, de cómo nos llevamos, la relación como equipo, en ayudarnos, realmente nos convertimos en una familia".

Se le pregunto cómo se encuentra el nivel del tenis mexicano con el resto del mundo a lo que el potosino señaló: "En Europa son primer mundo y son diferentes a los latinoamericanos y lo importante para nosotros era el jugar contra este tipo de jugadores, que nos nuevos para nosotros, todos son muy duros, los checos, alemanes, franceses, pero no estamos nada lejos de ellos, le pudimos ganar a los campeones en el grupo, pero nos ganó Francia en las semifinales, pero ninguno de los tres nos sentimos, muy lejos de ellos, en cuanto a su nivel, estamos cerca, jugando igual que ellos, pero es solo cuestión de la forma de jugar".

Y agregó: "En lo personal aprendí muchas cosas, lo más importante es observar lo que hacen los demás jugadores que ya están ahí, jugando Grand Slam, ver lo que hacen tanto dentro como fuera de la cancha, y todo eso lo aprendes cuando están en este tipo de torneos, y eso es importante para poder seguir creciendo, tenerlos como ejemplo, para cuando este ya en ese nivel, pero se aprendió mucho, es la primera vez que juego este torneo, y fue una gran experiencia".

Para Sebastián Medica lo importante ahora es estar en los primeros lugares de los Juniors, ya que espera poder jugar los Grand Slam Juniors, lo que sería importante para su carrera, y ojalá y se puedan dar los resultados.

En cuanto a su futuro, Sebastián Medica señaló: "Todavía no lo tengo claro, si ir al Colegio o seguir jugando profesional, ahí lo tengo que pensar un poco más, sabemos que en México hay talento, como Rodrigo Pacheco, quien tienen una gran mentalidad y actitud y eso lo hace destacar".

En cuanto a porqué no hay jugadores mexicanos dentro de los mejores 100 del mundo, Sebastián Medica comentó: "Yo creo que es por la falta de apoyos, ahora que fuimos a Turquía, vimos a los demás equipos con fisio, dos entrenadores, traían de todo, y falta apoyo, pero hay talento en México, pero hace falta apoyarlo, en mi caso particular, yo he contado con el apoyo de mis padres siempre y eso ha sido fundamental en mi carrera".

Sobre el hecho de si le hubiera gustado representar a Argentina, Sebastián comentó: "Como ya tengo varios años viviendo en México, no creo que me hubieran dejado, pero hubiera estado bien, pero en Argentina hay jugadores muy duros, pero no, estoy feliz de representar a México".

La carrera deportiva de Sebastián Medica Sandoval, no sería posible sin el apoyo de sus padres, Eduardo Medica, quien es el director de la Academia de Tenis de La Loma e Irasema Sandoval Encinas, y de sus patrocinadores, Wilson México y Drop Shot México.