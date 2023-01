Sebastián Sosa pide el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Sebastián Sosa, portero de los Pumas, regresó al futbol mexicano con la ilusión de hacer historia y por un motivo extra: le gusta la Liga MX.

El arquero uruguayo, mundialista en Qatar 2022, califica a la Liga MX como una de las tres mejores del continente, pero pide el regreso del ascenso y descenso.

"Lo que he notado del paso anterior, ahora es el tema del ascenso y descenso que ha perjudicado la competitividad de la liga y el hecho de descender hacía que los equipos se preparen para no llegar a esa instancia", lanzó el meta en conferencia.

"Con Morelia me tocó vivirlo ante Monterrey y no se compara a un título, pero lo disfruté como ser campeón y se quitan esas emociones. Lamentablemente vamos a esperar un tiempo hasta que vuelva eso", agregó sobre la ausencia del descenso.

Sosa considera que la Liga MX es atractiva y competitiva para todo futbolista en Sudamérica.

"En el futbol de América está dentro de las tres mejores. El futbol mexicano se me hace muy entretenido y de buen nivel. Eso lo hace una liga atractiva y competitiva", concluyó.