Seguidores del Liverpool abuchean el himno en honor al rey

LONDRES (AP) — Los aficionados del Liverpool abuchearon como se espera cuando sonó el himno nacional en honor al recientemente coronado Carlos III el sábado.

La Liga Premier contactó a los cinco clubes que recibieron juegos el sábado y les "sugirió fuertemente" que tocarán "God Save the King" antes del inicio de los partidos que sucedieron horas después de que la coronación. El Liverpool dijo que acataría, pero advirtió que algunos seguidores "tienen una opinión fuerte al respecto".

Abuchearon el himno nacional en la victoria 1-0 ante el Bournemouth. Los seguidores del Liverpool tienen un historial con el himno: Abuchearon en la final de la Copa FA hace un año y en el Community Shield en julio debido a lo que se percibe como una larga oposición a las instituciones.

Otros acogieron el momento

El Tottenham transmitió imágenes en vivo de la coronación en las pantallas afuera del estadio para los asistentes al encuentro ante el Crystal Palace.

Jugadores y oficiales se reunirán en el círculo central del Estadio del Tottenham para entonar una rendición del himno nacional —"God Save the King"— antes del inicio del partido. Algo similar se llevó a cabo en el Estadio Etihad antes del duelo del Manchester City y Leeds.

En la mañana, la delantera del Chelsea femenil Sam Kerr lideró la delegación australiana en la procesión en la Abadía de Westminster. Kerr portó a bandera de su país como integrante del grupo que lideró el Primer Ministro Anthony Albanese. Kerr, la máxima goleadora australiana, indicó el viernes que era "un gran honor" ser parte de la delegación.

In the morning, Chelsea women´s team striker Sam Kerr led the Australian delegation in the formal procession into Westminster Abbey. Kerr was her country´s flag-bearer in a group with Prime Minister Anthony Albanese. Kerr, Australia´s all-time top scorer, said on Friday it´s "an amazing honor" to be part of the delegation.