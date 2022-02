Seguirá Mario Domínguez en la GTM Pro 1

El internacional Mario Domínguez anunció que continuará en la temporada 2022, defendiendo los colores de Alessandros Racing en la categoría GTM Pro 1 de Súper Copa y que seguirá haciendo mancuerna con Jaime Guzmán.

"No solamente vamos a continuar sino que también vamos por el campeonato, me llevo muy bien con Jaime con quien he logrado una gran amistad, además de ser un gran piloto", expresó.

Habló en relación a que en el 2021 podrían haber disputado el máximo galardón: "Al comienzo de la temporada estábamos para ello, pero después de la mitad, problemas mecánicos y accidentes, nos relegaron".

Dijo que la GTM es una gran categoría que otorga la posibilidad a todos los pilotos mexicanos de participar en la misma y con la incorporación de la Pro 3, hay parrillas muy buenas, además de ser bastante competitiva.

No podía dejar de hablar del tema de los patrocinios: "En los países donde existe un gran automovilismo es donde las marcas importantes se fijan en el mismo y en algunos casos con patrocinios más importantes de los que se le otorgan a deportes como el futbol".

Fue claro al manifestar que en México hay la capacidad para tener un automovilismo de primer nivel pero que se requiere de mayor apoyo, además de las marcas, sobre todo de los medios de comunicación: "Algunos hablan solamente de los seriales que hay afuera de México y eso no ayuda en nada".

Por último, Mario Domínguez dijo que sin lugar a dudas este será un gran año que ojalá se pueda seguir contando con público en los autódromos, pero para ello los aficionados deben de continuar respetando todo lo que se indica por parte de las autoridades de salud.