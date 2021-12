Seguiremos presionando hasta la última vuelta: 'Checo' Pérez

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) no dudó en afirmar, de cara a la última carrera del año en Abu Dabi donde su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen, se juega el título ante el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que seguirán "presionando" y que no se rendirán.

"Tuvimos mucha mala suerte con la bandera roja en Jeddah (Arabia Saudí) y el resto no fue un día ideal, pero seguiremos presionando y no nos rendiremos", dijo Pérez.

El circuito de Abu Dabi se ha actualizado con cambios en el primer sector, una nueva curva peraltada y ajustes en las curvas 17-20 para crear un final de vuelta más rápido y fluido.

"Sí, el trazado de la pista ha cambiado bastante desde la temporada pasada, se ha vuelto mucho más rápido que antes, por lo que será interesante ver cómo se adapta cada coche", apuntó.

De cara a la lucha por el título, 'Checo' Pérez aseguró que "ha sido una gran temporada, para la afición y para el equipo". "Nos hemos esforzado al máximo, lo hemos dado todo y lo seguiremos haciendo hasta la última vuelta", concluyó.