Según Necaxa, la afición en el estadio ayudó al triunfo

Los 3 mil aficionados que se presentaron la noche de este viernes en el estadio Victoria fueron factor para el triunfo (1-0) sobre el Atlético de San Luis, reconoció José Guadalupe Cruz.

El timonel hidrocálido aceptó que tener al público en las gradas, aunque sea un porcentaje limitado por la pandemia de Covid-19, impulsó a su equipo, en lo que fue un complicado encuentro ante los potosinos.

"La afición ayudó mucho", dijo el Profe en la teleconferencia post partido. "Al jugador 12 siempre se le va a extrañar".

Cruz aseguró que él mismo estuvo al pendiente de las medidas del accesos y observó a la gente, "muy respetuosa", con cubrebocas y cuidando el distanciamiento social.

El timonel añadió que el Necaxa no podía perder el partido de este viernes, tras perder el viernes pasado en Mazatlán, por lo que el público fue clave para salir de casa con los tres puntos en la bolsa.

Sin embargo, será complicado que los Rayos vuelvan a abrir sus puertas pronto, debido a que Aguascalientes regresó a naranja en el semáforo epidemiológico del país.

El entrenador del Atlético de San Luis, Leonel Rocco, criticó el estilo de juego en la Liga MX

El uruguayo, en su primera aventura dentro del balompié mexicano, señaló los problemas que tuvo su equipo, al perder 1-0 a manos del Necaxa, en el cotejo inaugural de la Jornada 2 del Guardianes 2021.

"No se pudo jugar al futbol, con muchas protestas y jugadas detenidas. Somos un equipo intenso y hoy no pudimos hacer nuestro juego. Me voy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores; la única receta que conozco es el trabajo para revertir la situación", comentó el charrúa.

En dos partidos en el presente certamen, Rocco y el San Luis cuentan con la misma cantidad de derrotas, mientras el club se estanca en la zona de multa económica en la tabla de cocientes.

Para el timonel rojiblanco, "los errores nos siguen costando caro", situación que debe revertir pronto, porque la próxima semana recibe al Guadalajara.