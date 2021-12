Selección Mexicana confirma convocatoria para el amistoso ante Chile

La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria para el partido amistoso de este miércoles ante Chile, que se disputará en Austin, Texas.

Gerardo Martino, técnico del Tricolor, echó mano de varios nuevos elementos, ya que al no ser fecha FIFA no puede contar con jugadores del futbol europeo, y además no pudo llamar a jugadores del Atlas y León, debido a la final del futbol mexicano.

La principal novedad es Marcelo Flores, juvenil del Arsenal, que pudo venir gracias a la autorización de su equipo para empezar a cotizarse en el futbol de selecciones nacionales.

PORTEROS

Alfredo Talavera Díaz (Pumas), Carlos Acevedo López (Santos) y Luis Ángel Malagón Velázquez (Necaxa)

DEFENSAS

Julián Araujo (LA Galaxy), Emilio Lara Contreras (América), Luis Alejandro Olivas Salcedo (Guadalajara), Salvador Reyes Chávez (América), Israel Reyes Romero (Puebla), Jordan Jesús Silva Díaz (América).

MEDIOCAMPISTAS

Erik Antonio Lira Méndez (Pumas), Erick Germaín Aguirre Tafolla (Monterrey), Carlos Uriel Antuna Romero (Guadalajara). Fernando Beltrán Cruz (Guadalajara) Omar Antonio Campos Chagoya (Santos), Alan Josué Cervantes Martín del Campo (Santos), Francisco Sebastián Córdova Reyes (América), Marcelo Flores (Arsenal), Arturo Alfonso González González (Monterrey).

DELANTEROS

Eduardo Daniel Aguirre Lara (Santos), Benjamín Ignacio Galdames Millán (Unión Española), Santiago Tomas Giménez (Cruz Azul), Mauro Alberto Lainez Leyva (América), Efraín Álvarez (LA Galaxy).