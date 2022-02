Selección Mexicana de Basquetbol presenta lista de Clasificatorios

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, presentó la lista definitiva de los jugadores que irán a la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2023.

Los partidos del Tricolor serán en La Habana ante Cuba (24 de febrero) y Washington ate los Estados Unidos (27 de febrero), sin duda dos visitas sumamente complicadas.

El pasado 25 de enero se presentó la prelista de 25 jugadores y este lunes todo se redujo a la lista final con los 14 representantes definitivos.

LA LISTA FINAL

Pau Stoll

Orlando Méndez

Kohl Meyer

Moisés Andriassi

José Estrada

Gabriel Girón Jr

Víctor Valdés

Gael Bonilla

Irwin Ávalos

Fabián James

Jonathan Machado

Daniel Amigo

Israel Gutiérrez

Kevin Jones

En la conferencia de prensa, el entrenador aseguró que si ya se le ganó una vez a Estados Unidos, lo pueden volver a hacer, incluso como visitantes.

"Yo confío en los muchachos, no me sorprende nada lo hecho en Chihuahua. Ahora vamos de visitantes pero tengo plena confianza en mis jugadores, esa es la química. Ya probamos la victoria, y sabemos que si se le puede ganar (a Estados Unidos)", comentó.

Carlos Lazo, uno de los empresarios que aportan apoyo económico confirmó que ya está todo para los viajes.

"Ya están los boletos, el hotel, los salarios de los jugadores. Ya está todo. Ojalá que esto lo llevemos a cumplir un sueño y un objetivo", Lazo, también CEO de Hoy Capital.

Orlando Méndez, seleccionado mexicano, aseguró que tienen clara su motivación: "Vamos a luchar por nosotros, por México y por el basquet".

Por otra parte, Omar Quintero confirmó que Juan Toscano Anderson formará parte de la selección mexicana tarde o temprano, aunque para estos partidos no podrá estar.

"Juan es nuestro referente en la NBA. Aprovecho para felicitarlo porque estará en el All-Star. Él tiene toda la disposición, ya me dijo que va a venir. Lo vamos a esperar aquí, ya que termine sus compromisos que eso lo detiene".