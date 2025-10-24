logo pulso
Selección Mexicana femenil sub-17 se enfrenta a Camerún

El equipo femenil mexicano busca avanzar en el Mundial enfrentando a Camerún

Por El Universal

Octubre 24, 2025 02:22 p.m.
A
Selección Mexicana femenil sub-17 se enfrenta a Camerún

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se juega su clasificación a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2025.

El equipo tricolor, comandado por Miguel Gamero, se enfrenta a Camerún con el objetivo de conseguir su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

México comenzó su participación en la justa mundialista con una derrota (2-0) ante Corea del Norte, por lo que se complicó la obtención del boleto entre los 16 mejores países.

Sin embargo, para el segundo compromiso, logró una victoria (0-1) más que importante contra Países Bajos y recuperó la esperanza de superar la Fase de Grupos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Horario y canales para ver en vivo el partido de la Selección Mexicana Femenil Sub-17

· México vs Camerún

· Fecha: Viernes 24 de octubre

· Hora: 13:00

· Estadio: Mohammed VI Football Academy Pitch 2

· Transmisión: TUDN/ViX/FIFA+

El equipo femenil mexicano busca avanzar en el Mundial enfrentando a Camerún

