Selección Mexicana Femenil sufre un tropiezo ante Canadá

La Selección Mexicana Femenil cayó (2-0) ante Canadá en la Pinatar Cup. Si bien la escuadra Tricolor dio batalla, el destino del partido se definió en favor de la "Hoja de Maple".

Al sureste de España, con la Pinatar Arena Football Center como testigo, los goles de Vanessa Gilles y Adriana León le dieron la victoria a Canadá que, no por nada, ocupa el sexto lugar del Ranking Femenil de la FIFA.

Las dirigidas por Pedro López brillaron por su ofensiva, pero enfrentaron adversidades desde el primer capítulo del juego; empezando por el hecho de que Greta Espinoza salió lesionada al minuto trece.

Y para rematar, Annia Mejía salió expulsada a causa de una doble tarjeta amarilla; dejando al combinado nacional con sólo diez jugadoras. A la intemperie de una Canadá sedienta por la victoria.

El marcador se abrió al minuto cincuenta, una vez que Vanessa Gilles remató de cabeza y le dio a Canadá su primer tanto. El segundo tardó en llegar, ya que fue hasta el minuto ochenta y nueve que Adriana León aprovechó el descuido de las mexicanas para sellar la victoria de la "Hoja de Maple".

Tomando en cuenta este resultado, México ocupa el tercer lugar del cuadro con tres puntos. Y es que, en su debut, se impuso por cuatro goles a China Taipéi.

Los primeros puestos los ocupan China y tras hacerse de la victoria, Canadá. Esto, mientras que China Taipei ocupa el cuarto puesto.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana en la Pinatar Cup?

Martes, 25 de febrero

China vs México | 6:00 A.M. (tiempo del centro de México).