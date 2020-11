Selección Mexicana fue rechazada de tres países europeos

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dijo que hasta el momento los partidos a disputarse en Austria en contra de Corea del Sur y Japón siguen en pie, pero revisan día a día los cambios en cuestión de la pandemia en ese país europeo, para estar al pendiente de cualquier modificación que se pueda dar a la agenda.

De Luisa reveló que la Selección fue rechazada de varios países antes de encontrar Austria, y espera que los juegos se puedan realizar. "No fue nada sencillo buscar donde jugar, donde aceptaran a una delegación mexicana además de los jugadores que ya se encuentran allá (en el Viejo Continente)", dijo en su participación en el SIS Master Class 2020.

El Tricolor fue rechazado de varios países: "Intentamos volver a hacer los juegos en Holanda (Países Bajos), porque nos había funcionado muy bien, pero no se nos dio la autorización; tratamos de hacerlo en España, buscamos Suiza y Austria al mismo tiempo y afortunadamente nos abrió las puertas Austria, y nos han apoyado en todo para cerrar los juegos y a partir de cerrarlos, se ha dado un seguimiento día a día sobre cómo avanza la pandemia en el lugar trabajando de la mano de la Embajada de México en Austria para que nos permitan entrar, entrenar y jugar, todo se revisa día a día".

Sin embargo, afirmó que hay detalles que ajustar, "en hoteles, pero tenemos que ser muy flexibles y no perder el foco. Hay que estar abiertos a todo y Gerardo Torrado (Director deportivo de la FMF) y Gerardo Martino (técnico nacional) lo saben, deben estar abiertos a lo que venga para poder reaccionar sin perder el foco principal, los juegos se deben realizar".