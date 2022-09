Selección Mexicana lograría el quinto partido

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Faltan 57 días para que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022 y siguen existiendo dudas sobre los resultados que pueda conseguir la Selección Mexicana.

Aunque los cálculos y las estadísticas pronostican que México logrará el deseado quinto partido.

El matemático Joachim Klement en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018 le atinó a la escuadra que terminaría campeona del torneo, ahora, fue encargado de decir que la Selección Mexicana conseguirá estar en los cuartos de final.

Klement realizó un estudio donde plantea las posibilidades de cada Selección para superar la fase de grupos, México quedaría en el segundo puesto del grupo C con un 55 por ciento, el líder sería Argentina.

Haciendo el cruce de su estadístico, Gerardo Martino y sus dirigidos se enfrentarían a Francia en los octavos de final, escuadra que terminaría como cabeza del grupo D. Aunque parece poco creíble, este famoso matemático México daría la sorpresa y eliminaría a la actual campeona del Mundo.

De esta manera, el Tricolor lograría el deseado quinto partido (esto no sucede desde 1986) en el que se mediría a Inglaterra. Sin embargo, en esta fase el pronóstico de Klement es la victoria de los ingleses.

El estudio coloca a Argentina, España, Inglaterra y Portugal como las escuadras semifinalistas, los ganadores serían la Albiceleste y los Tres Leones.

De esta manera Argentina e Inglaterra protagonizarían la final del Mundial de Qatar 2022, pero el análisis matemático no termina ahí, porque el Joachim Klement coloca a la Albiceleste como campeona, sí, significaría que Messi sería el encargado de alzar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre.