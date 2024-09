"Tuca" le tira al Tri del "Vasco"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana ha iniciado una nueva etapa con miras a la Copa del Mundo de 2026 y Javier Aguirre como director técnico. Un proceso que ha iniciado con ciertas dudas de la afición y fuertes críticas por parte de algunas figuras del futbol mexicano como Ricardo "Tuca" Ferretti.

El exestratega habló luego del empate sin goles ante Canadá, recalcando que el equipo del "Vasco" sufre para verse bien.

"No hay movimientos de coordinación, no hay ideas de cómo salir jugando... Los jugadores no tienen ingenio, lucidez táctica, no saben qué hacer. México ni intentó, no sabían qué hacer, hoy para mí el futbol que juega México es infumable", comentó, y agregó que necesita trabajo ante la falta de talento.