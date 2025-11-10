logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selección Mexicana se enfrenta a Uruguay y Paraguay en sus últimos juegos de preparación

Conoce los desafíos que enfrentará México en sus compromisos ante Uruguay y Paraguay

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 08:29 p.m.
A
Selección Mexicana se enfrenta a Uruguay y Paraguay en sus últimos juegos de preparación

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- México afronta este mes sus últimos juegos de preparación del 2025, donde estará midiéndose a dos grandes rivales: Paraguay y Uruguay, siendo esta última la selección a la que enfrentará en Torreón en la casa de Santos Laguna.

La Selección Mexicana afronta esta Fecha FIFA de noviembre con la obligación de ganar sus dos compromisos, con el fin de cerrar de la mejor manera su año futbolístico de cara al Mundial de 2026.

El presente del equipo dirigido por Javier Aguirre preocupa al propio técnico y a la misma afición, la cual sigue sin convencerse de que harán un buen papel en la Copa del Mundo del próximo año. México suma cuatro duelos seguidos sin ganar, contabilizando tres empates y una derrota que se dio el mes pasado al caer 4-0 frente Colombia.

Aguirre tiene un par de ausencias en su convocatoria, como el caso de Santiago Giménez, Julián Quiñones, Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez y Luis Romo por mencionar algunos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos rivales de la Selección Mexicana estarán presentes en la siguiente justa mundialista, por lo que este par de juegos representan una gran oportunidad para el equipo mexicano de mostrar su calidad, así como de algunos seleccionados para seguir llenándole el ojo a Aguirre.

Uno de los futbolistas que más debe de mostrarse es Armando "Hormiga" González, quien recibió su primer llamado al equipo mayor tras coronarse campeón de goleo del Apertura 2025.

Horario y canales de los juegos de México vs Uruguay y Paraguay

México vs Uruguay

· Día: sábado 15 de noviembre

· Horario: 19:00 horas

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX

México vs Paraguay

· Día: martes 18 de noviembre

· Horario: 19:15 horas

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Selección Mexicana se enfrenta a Uruguay y Paraguay en sus últimos juegos de preparación
Selección Mexicana se enfrenta a Uruguay y Paraguay en sus últimos juegos de preparación

Selección Mexicana se enfrenta a Uruguay y Paraguay en sus últimos juegos de preparación

SLP

El Universal

Conoce los desafíos que enfrentará México en sus compromisos ante Uruguay y Paraguay

Luis Ortiz comparece por sobornos en MLB
Luis Ortiz comparece por sobornos en MLB

Luis Ortiz comparece por sobornos en MLB

SLP

AP

Acusaciones de apuestas ilegales salpican a Emmanuel Clase y Luis Ortiz de los Guardianes de Cleveland.

Mike Kafka, posible decisión clave en Giants Nueva York
Mike Kafka, posible decisión clave en Giants Nueva York

Mike Kafka, posible decisión clave en Giants Nueva York

SLP

AP

Tras la salida de Daboll, el futuro de los Giants queda en manos de Kafka.

Nick Kurtz se corona como Novato del Año en la Liga Americana
Nick Kurtz se corona como Novato del Año en la Liga Americana

Nick Kurtz se corona como Novato del Año en la Liga Americana

SLP

AP

Jacob Wilson se posiciona como segundo en la votación, seguido por Roman Anthony en el tercer lugar.