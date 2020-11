Selección Mexicana Sub 20 no depende de los "extranjeros"

La Selección Sub 20 realizó su última concentración del año y Raúl Chabrand, su técnico, destaca que tuvo a todos a quienes llamó y no hubo contagios por Covid-19.

El entrenador aclaró que los cinco jugadores que vinieron del extranjero no son la base del equipo, en ellos no están cifradas las esperanzas de la Selección, sino en los 23 que llegue a llamar:

Los "extranjeros" llamados fueron: Efraín Álvarez, Benjamín Galdames, Alejandro Santana, Luca Martínez, y Teun Sebastián Ángel Wilke Braams. Chabrand aclara que todos estos llegaron después de pasar un buen filtro y nada tuvieron que ver agentes externos.

"La principal arma es la honestidad. Hay muchos filtros. El extraordinario trabajo de Jorge Tello en las visorías fue fundamental para que lleguen aquí. Sí, hay gente que se podría aprovechar de estos llamados, pero reitero, han pasado todos estos filtros y más que nada hay compromiso de todos los que pasan por esta puerta del CAR. Fue una semana que se mataron, mostraron sus mejores cualidades. Nos deja problemas importantes al decidir, pero una cosa es clara, no sólo ellos deben de mostrar cosas diferentes, sino los 23 que llamemos, porque la Liga MX también ha hecho un gran trabajo en scauteo, los equipos trabajan de una manera multidisciplinaria y preparan mejor a sus futbolistas".

En el caso específico de Santiago Giménez, delantero de Cruz Azul, quien es llamado por la Sub 23 y la Mayor, dejando un hueco en su equipo, dijo: "Santi tiene capacidad, es dolorosa que no esté con nosotros, pero estoy optimista porque está en la Sub 23, y tenemos para suplirlo. Si Jaime (Lozano, técnico Sub 23) si necesita de más jugadores, adelante, todos jalamos para un mismo lado".

Sobre Benjamín Galdames, que aún puede decidir el jugar por Chile, comentó: "Nuestra mejor arma es la congruencia. En el momento en que Concacaf diga que va a ver la eliminatoria estamos listos y dispuestos. Y el plus que les ofrecemos es darles un buen trabajo. Pablo ha manifestado estar muy contento, pero él puede tomar su decisión, aunque los tiempos se acortan".

Chabrand dejó de llamar a otros futbolistas que se encuentran en el extranjero como Eugenio Pizutto y Marcelo Flores, por el tema de la pandemia, "en cada país son diferentes los protocolos. Traer a un jugador y que en el viaje pierda días de trabajo, no está bien, queremos que nada les afecte".

El próximo Mundial Sub 20 se desarrollará en Indonesia el próximo año, las fechas aun están por anunciarse y la Concacaf de igual forma aún no confirma el formato y la sede de la eliminatoria.