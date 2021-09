Selección Mexicana, víctima de la brutalidad de la Concacaf

Más allá de los tres puntos que la Selección Mexicana consiguió ante Costa Rica en la segunda jornada del octagonal de la Concacaf, su visita al estadio Nacional no fue grata debido a la lesión de Alexis Vega.

El futbolista de Chivas se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el primer tiempo por una fuerte entrada del costarricenses Francisco Calvo. Vega salió del recinto en muletas y estaría presentando un esguince, lo que provocará su baja del cuadro Tricolor para el siguiente compromiso ante Panamá.

Para esta eliminatoria el VAR no tendrá presencia y eso provoca las polémicas como la que sucedió con Alexis Vega. El futbol de la Concacaf siempre se ha caracterizado por el juego sucio y el pobre rigor arbitral. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reclamó hace unas semanas a la Concacaf y la FIFA por el cuidado de la integridad de los futbolistas, esto después de la lesión que tuvo Hirving "Chucky" Lozano en la Copa Oro.

"Hemos enviado comunicados a la Concacaf y a la FIFA externando preocupación por la integridad del jugador mexicano, ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en partidos donde exista arbitraje de Concacaf. Vamos a pelear y a dar manotazos firmes", declaró de Luisa.

Pero al parecer estás palabras no repercutieron en la confederación con el reciente caso de Alexis Vega, pero otros mexicanos han sufrido de las lesiones provocadas por los rivales. Una de las más recordadas es cuando Cuauhtémoc Blanco fue fracturado por Ansil Elcok de Trinidad y Tobago en un partido rumbo a la Copa del Mundo de Corea – Japón.

Años anteriores, Francisco Uribe presentó varias fracturas en el rostro al ser víctima de un codazo de Guillermo Rivera de El Salvador en un partido eliminatorio rumbo. Estados Unidos 1994.

La pobreza de la confederación también aplica para las instalaciones, que perjudicaron a Raúl Rodrigo Lara, que se lesionó por las malas condiciones del campo del estadio Rommel Fernández en Panamá.

Los casos más recientes son las lesiones de Hirving Lozano en la Copa Oro al chocar con la rodilla del portero Marvin Phillip de Trinidad y Tobago y el esguince de Alexis Vega del domingo pasado ante Costa Rica.