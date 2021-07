¿Semáforo naranja afectará a los estadios en la CDMX?

A partir de la próxima semana el semáfoto epidemiológico de la Ciudad de México regresará a color naranja por los aumentos de casos de Covid-19.

En la conferencia de este viernes para informar del cambio de color en el semáforo epidemiológico, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó ajustes a las actividades económicas.

"No hay ajustes. En la última semana se estabilizó la positividad, eso habla, desde nuestra perspectiva, del impacto de la vacuna y como ocurre en todos los lugares del mundo, lo mejor es seguir vacunando, vacunando, vacunando, vacunando", dijo.

Pero ¿esto afecta a los estadios de la Liga MX en CDMX?

El semáforo cambia oficialmente el lunes, por lo que el juego Pumas-Atlas, del domingo, no tendría afectaciones; sin embargo, el plan cambió y el Club Universidad anunció que jugarán a puerta cerrada en su debut del Apertura 2021.

"Debido al aumento de casos positivos por Covid-19 en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con el Club Universidad, tomaron la determinación de cerrar las puertas del Estadio Olímpico Universitario", informaron mediante un comunicado en redes sociales".

Estadio Azteca.

El América varonil jugará hasta el próximo fin de semana en el Coloso de Santa Úrsula, pero su equipo femenil tuvo actividad este viernes ante el Puebla y hubo afición. Se espera que también cierre sus puertas para la siguiente semana.

El Cruz Azul vs Mazatlán FC del próximo lunes 26 de julio sigue siendo una incógnita. El cuadro celeste no ha informado nada al respecto porque el encuentro ya se efectuaría bajo el semáforo naranja y los boletos siguen en venta en Ticketmaste.