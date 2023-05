Sentencia "Checo" Pérez que será campeón mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Sergio "Checo" Pérez dejó en claro que su sueño es ser campeón de la Fórmula 1. Y es que, en entrevista con Sky Sports, el piloto tapatío confesó que tiene toda la capacidad para competir contra su compañero de Red Bull, Max Verstappen.

"Teniendo tres hijos en casa, no estaría viajando por el mundo si no creyera que puedo ser campeón mundial", reveló durante la entrevista.

Pérez puntualizó que está trabajando para cumplir su sueño. En lo que refiere a Max Verstappen, el piloto mexicano reconoció que ambos quieren vencerse.

"Nos estamos presionando mucho. Obviamente queremos vencernos. Quiero ganar este campeonato tanto como él", sentenció "Checo".

Pese a la creciente rivalidad entre ambos pilotos, el mexicano aseguró que Verstappen no intentaría sabotearlo porque mantienen un lazo de respeto.

"Lucharemos entre nosotros como lo hicimos y tan duro como podamos, pero con un nivel muy alto de respeto", finalizó Sergio Pérez.

----¿Cuándo será la próxima carrera de "Checo" Pérez?

El piloto tapatío estará presente en el Gran Premio de Miami 2023, donde buscará su séptimo triunfo. El evento se realizará del cinco al siete de mayo en la pista Miami International Autodrome.