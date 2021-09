Separan a futbolista de selección de EU por violar protocolo Covid

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- El futbolista de la selección nacional de Estados Unidos, Weston McKennie, fue separado de la concentración debido a que violó los protocolos sanitarios del equipo, por lo que no jugará el partido ante Honduras.

Al centrocampista perteneciente al club Juventus de Turín -donde ya fue castigado en alguna ocasión durante la pandemia, por irse de fiesta con Paulo Dybala-, se le vio conviviendo con aficionados de El Salvador cuando el equipo estadounidense bajó del autobús para entrar a entrenar al estadio Cuscatlán. También hay informes que aseguran que salió de fiesta en plena concentración.

"Desafortunadamente, estoy suspendido para el partido debido a una violación de los protocolos del equipo Covid-19. Lamento mis acciones. Estaré animando mucho a los chicos esta noche y espero volver pronto con el equipo", escribió el volante en sus redes sociales, previo al juego contra Canadá, en donde tampoco participó.

Greg Belhalter, técnico de Estados Unidos, mencionó al respecto al término del juego ante Canadá: "Sé lo qué pasó, pero no lo diré. Estoy decepcionado de Weston. Entiendo que estando en la Juventus, en una temporada tan larga, quieras recibir gente en tu casa. ¿Es lo más inteligente? No, pero lo entiendo. Pero esta es una semana de tu vida con tres juegos cruciales, no sólo para ti, sino para tus compañeros y tu país para ir a un Mundial. El nivel de egoísmo va más allá".