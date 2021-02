Serena no suelta el acelerador y se cruzará con Potapova en tercera

La estadounidense Serena Williams (10) no soltó el acelerador tras repetir la contundencia con la que superó su estreno para vencer, esta vez, a la serbia Nina Stojanovic por 6-3 y 6-0, y se cruzará en la siguiente ronda con la rusa Anastasia Potapova.

"Me ha presionado mucho al principio y a pesar del resultado ha jugado bien durante todo el partido. Durante el segundo set no he pensado tanto y por eso he jugado mejor", comentó tras superar el segundo obstáculo.

Serena completó con nota su segunda prueba después de dominar de principio a fin un choque en el que acumuló 26 golpes ganadores y tan sólo once errores no forzados, considerando su vocación ofensiva.

Precisamente la tenista de Michigan (EEUU) se enfrentó contra su próxima contrincante en la primera ronda de la edición pasada, donde se impuso sin dificultades por un cómodo 6-0 y 6-3.

Tras la victoria de hoy, la veterana jugadora de 39 se sitúa a cinco partidos de igualar el record de la australiana Margaret Court con 24 títulos Grand Slam.