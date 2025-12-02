Serena Williams niega su regreso al tenis

Serena Williams descartó la idea de que podría estar preparándose para regresar al tenis, con un mensaje el martes en las redes sociales que "NO va a regresar", después de que un portavoz de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) dijera que la dueña de 23 títulos de Grand Slam se había registrado en el organismo de control de dopaje del deporte.

Ese es el primer paso que se requiere de un jugador que busca salir del retiro.

Williams, de 44 años, no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams dijo que no quería usar la palabra "retirarse" y en su lugar declaró que estaba "evolucionando" lejos del tenis.

No estaba claro cuándo o dónde —o incluso si— Williams realmente volverá a jugar, y más tarde publicó: "Dios mío, gente, NO voy a regresar. Esto incendio es una locura."

Su agente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press, el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Brendan McIntyre, dijo que "somos conscientes de que Serena ha presentado la documentación necesaria ante la Agencia Internacional de Integridad del Tenis para reincorporarse al Grupo de Pruebas Registrado Internacional. Si Serena decide regresar y competir a nivel profesional, junto con sus fanáticos, daremos la bienvenida entusiasta al regreso de una de las más grandes campeonas en la historia de nuestro deporte".

Williams fue una de las estrellas más fulgurantes de cualquier deporte, un talento dominante en la cancha y sigue siendo alguien que atrae atención fuera de ella. Si termina regresando al circuito, el impacto sería extraordinario.

Su decisión de volver a colocar su nombre en el grupo de pruebas de la ITIA, que supervisa los esfuerzos contra el dopaje y la corrupción, fue reportado inicialmente por la publicación digital Bounces.

"Está en la lista y de vuelta en el grupo de pruebas", escribió el portavoz de la ITIA, Adrian Bassett, a The Associated Press el martes.

Los deportistas que participan en las pruebas deben proporcionar información sobre su paradero: detalles sobre su ubicación cuando no están en un torneo oficial y horarios en los que están disponibles para dar muestras. Alguien que se retira mientras está en la lista y luego regresa necesita estar disponible para pruebas durante seis meses antes de que se le permita volver a la competencia.

La hermana mayor de Williams, Venus, regresó a la competencia este julio a los 45 años después de casi uno año y medio fuera del circuito. Nunca había anunciado su retiro. En el Abierto de Estados Unidos, Venus se convirtió en la jugadora de mayor edad en jugar individuales en el Grand Slam estadounidense desde 1981.

Cuando Venus, campeona de siete títulos importantes en individuales, regresó en el DC Open, habló sobre su deseo de que Serena se uniera a ella de nuevo en el circuito. Juntas, ganaron 14 títulos de dobles de Grand Slam.

"Sigo diciéndole a mi equipo: Lo único que haría esto mejor es si ella estuviera aquí. Como siempre hicimos todo juntas, por supuesto la extraño", dijo Venus en ese momento cuando se le preguntó sobre un video en las redes sociales que mostraba a Serena balanceando una raqueta. "Pero si ella regresa, estoy segura de que se los hará saber".